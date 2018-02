Nordeste não tem atenção de Dilma, diz Campos

O ex-governador de Pernambuco visitou o Programa Cidade Madura, uma experiência de condomínio público destinado apenas a idosos, ao lado da ex-senadora Marina Silva, candidata a vice-presidente, e do governador Ricardo Coutinho (PSB), candidato à reeleição pela Coligação "A Força do Trabalho".

Segundo Campos, o Brasil precisa de reconstrução, mas com politicas públicas. "Vou manter as conquistas como o Programa Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida e o Prouni, mas pretendo implantar escolas em tempo integral e o passe livre. A candidatura que está comprometida e tem propósitos é a minha e de Marina Silva", declarou.

Para uma população de mais de 15 milhões de idosos, Eduardo Campos disse que implementará a experiência da Paraíba como política pública. "Não existe respeito com os idosos, pois além do salário estagnado e da falta de moradia, todo o dinheiro do mês é gasto com remédio. Pretendo levar esta experiência para todo o Brasil", disse.

No condomínio Cidade Madura só é admitida a permanência de moradores idosos. Eles não podem modificar, emprestar, locar ou ceder os imóveis. Eles podem morar sozinhos ou com seus cônjuges e pagarão apenas as despesas referentes à utilização do imóvel, que é de propriedade do Estado. A concessão só será reincidida caso o idoso manifeste interesse ou quando há perda de autonomia ou falecimento, sendo o imóvel cedido para outro idoso. Campos não comentou a coligação feita pelo governador Ricardo Coutinho com o PT Estadual, que tem na chapa o nome do petista Lucélio Cartaxo ao Senado.