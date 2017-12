Nordeste e Norte lideram em corrupção, acusa CGU O ministro Jorge Hage, da Controladoria-Geral da União (CGU), disse ontem que as prefeituras do Norte e Nordeste lideram o ranking de corrupção. Hage avaliou que o "atraso político" e a dificuldade de acesso à informação nessas regiões tornam menos transparente o controle dos recursos públicos. "Não é por acaso que há dificuldade de maior modernização da sociedade nesses locais", afirmou ele. De 2003 para cá, a CGU analisou as contas de 1.221 prefeituras das cinco regiões - um total de R$ 7,2 bilhões. Os trabalhos dos técnicos indicaram que 77% dos municípios têm indícios graves de irregularidades. Para Hage, o comprometimento de emissoras de rádio e TV e dos jornais dessas cidades com as prefeituras dificultam a divulgação de notícias sobre a fiscalização das contas públicas. Hage reconheceu que as ações do governo não são suficientes para combater fraudes na gestão dos recursos públicos, uma vez que os criminosos acabam muitas vezes sem ser punidos. Em defesa do governo, o ministro afirmou que a atuação da CGU permitiu a redução de fraudes, como as descobertas pela Operação Navalha, da Polícia Federal, que desmontou um esquema comandado pela empreiteira Gautama. Anteontem, a CGU considerou a Gautama inabilitada para firmar novos contratos com a administração pública federal. As declarações de Hage sobre o grau de corrupção no Norte e Nordeste não foram comprovadas em números pela CGU. O Estado solicitou ontem à assessoria do ministro para apresentar números que ilustrassem as declarações, mas a resposta foi negativa. Os seus auxiliares disseram que a controladoria não dispõe de dados conclusivos que apontam essas regiões como líderes de desvio de recursos públicos. PRÓXIMOS O ministro realizou ontem o sorteio de mais 60 prefeituras e oito Estados que receberão a visita de fiscais da CGU nos próximos meses. Serão analisadas as contas de hospitais, escolas e obras das administrações municipais. Os fiscais vão checar também contratos, fazer entrevistas e investigar denúncias de pagamento de propina. A controladoria admite que, na maioria dos casos, o governo não consegue a devolução dos recursos desviados pelos prefeitos acusados de cometer irregularidades. "Os corruptos sabem e podem pagar bons advogados", disse Hage.