Nono processo contra Arruda será protocolado na 2ª

Ontem, o PSB entrou com outro processo pela saída de Arruda. O pedido foi protocolado pelo presidente regional da legenda, Marcos Dantas. O PSB já havia encaminhado ao Conselho de Ética pedido de abertura de processo por quebra de decoro parlamentar contra o deputado Rogério Ulysses, também envolvido nas denúncias de corrupção da Operação Caixa de Pandora, da Polícia Federal (PF).

Seis dos processos já foram instaurados. Na quarta-feira, com seis deputados em plenário, o mínimo necessário para a sessão, a Câmara Legislativa do Distrito Federal deu início ao processo de impeachment do governador. Os seis pedidos protocolados até aquele momento foram lidos diante de aproximadamente 200 manifestantes que invadiram a Câmara e ocuparam o plenário.

Dois pedidos de impeachment foram protocolados pelos advogados Evilásio Viana dos Santos e Anderson Siqueira. Na manhã de quarta-feira, o PSOL e a Ordem dos Ministros Evangélicos do Gama entraram com outros dois processos. À tarde, Central Única dos Trabalhadores (CUT) e PT levaram à Câmara mais dois pedidos de impedimento do governador José Roberto Arruda.