Nonô é confirmado relator do DEM no caso Arruda

Nonô foi nomeado relator após o deputado José Carlos Machado (SE) ter renunciado à função, meia hora depois de ser designado, no final da tarde de ontem. O relatório será votado em reunião da Executiva Nacional do partido no dia 10 de dezembro. A decisão pode resultar na expulsão de Arruda do partido. Se confirmado, o governador, que ficará sem legenda, não poderá disputar as eleições do próximo ano.

José Roberto Arruda é acusado de ser o chefe de um esquema de arrecadação de propina entre empresários e distribuição do dinheiro para deputados distritais, secretários e assessores. O vice-governador do Distrito Federal, Paulo Octavio, também é citado como beneficiário do esquema. A investigação é conduzida pela Polícia Federal com aval do Superior Tribunal de Justiça (STJ).