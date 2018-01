Nomes de Carvalho e Dirceu são tirados do relatório da CPI Apesar de constarem no parecer final distribuído aos parlamentares, na noite de ontem, os nomes do chefe de gabinete do presidente Lula, Gilberto Carvalho, e do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu "sumiram" do documento que será lido nesta tarde na CPI dos Bingos pelo relator Garibaldi Alves (PMDB-RN). Segundo o relator, os nomes foram retirados porque não houve provas suficientes para que fosse pedido o indiciamento deles, por conta de denúncias de que ambos teriam participado de um suposto esquema de arrecadação ilegal de recursos envolvendo a Prefeitura de Santo André. A denúncia foi feita pelos irmãos do prefeito assassinado Celso Daniel, Bruno e Francisco Daniel. Em depoimento, os irmãos afirmaram que o dinheiro arrecadado pela extorsão de empresários na cidade era levado por Carvalho, em seu Corsa preto, e entregue ao então presidente do PT, José Dirceu. "Ficou a palavra dos irmãos contra a de Gilberto Carvalho", disse Garibaldi, que estendeu esse argumento ao caso de José Dirceu. Os dois seriam indiciados pelo crime de concussão. O presidente da CPI, senador Efraim Moraes PFL-PB), disse que a decisão de retirar os nomes de Carvalho e Dirceu da lista de pedidos de indiciamento foi pessoal do relator. "Se eu fosse ele, eu não retiraria", afirmou Efraim. Lula é citado três vezes O relator da CPI afirmou ainda que o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva será citado três vezes no relatório final. Segundo ele, essas referências ao presidente serão sobre as denúncias feitas pelo ex-integrante do PT, Paulo de Tarso Venceslau; sobre o pagamento da dívida de Lula pelo presidente do Sebrae, Paulo Okamotto, e também sobre as denúncias de doação de R$ 1 milhão pelos bingos, para a campanha presidencial de 2002. Garibaldi também disse que o presidente do Sebrae, Paulo Okamotto, terá pedido de indiciamento por crime contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro. O ex-ministro da Fazenda, Antonio Palocci, está na lista de pedidos de indiciamento por cinco tipos de crimes, envolvendo não só o episódio da violação do sigilo bancário do caseiro, Francenildo Costa, como também a denúncia de corrupção na prefeitura de Ribeirão Preto. 79 indiciados Ao todo serão feitos pedidos de indiciamento de 79 pessoas e quatro empresas, segundo o relator. A expectativa é de que o presidente da comissão, Efraim Morais (PFL-PI) conceda pedido de vista e o relatório só seja votado no próximo dia 20. Até lá, a oposição vai tentar restabelecer a maioria de votos para aprovar o documento. Os governistas, por sua vez, segundo o senador Tião Viana (PT-AC), vão rejeitar tudo aquilo que, segundo ele, não tenha ligação direta com o jogo do bingo. Viana deixou claro que os aliados do Planalto não medirão esforços para poupar todos os petistas envolvidos em atos de corrupção, investigado pela CPI. Lista Além de Okamotto e Palocci, a lista dos indiciados inclui ainda o ex-assessor do então ministro José Dirceu, Waldomiro Diniz; o ex-prefeito de Ribeirão Preto, Gilberto Maggioni; os ex-assessores de Palocci, Rogério Buratti e Wladimir Poleto; o ex-secretário de Viação e Obras de Santo André, Klinger Luiz de Oliveira; o ex-segurança do prefeito morto de Santo André, Sérgio Gomes da Silva, o Sombra;, o empresário Ronan Maria Pinto;, o ex-presidente da Gtech no Brasil, Antonio Carlos Lino da Rocha; e os três ex-presidentes da Caixa Econômica Federal, Jorge Mattoso, Sérgio Cutollo, e Emílio Carrazai.