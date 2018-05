Nomeados mais dois diretores para o Dnit O Diário Oficial da União traz hoje a exoneração do último diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) que ainda não tinha sido oficialmente afastado, depois das denúncias de corrupção no órgão. Jony Marcos do Valle Lopes, deixa o cargo de diretor de Planejamento e Pesquisa. Para o lugar dele foi nomeado José Florentino Caixeta. O D.O. trouxe também a nomeação de Roger da Silva Pêgas, para o cargo de Diretor de Infraestrutura Rodoviária do Dnit.