Nomeação de Alckmin mostra 'maturidade', diz FHC Principal cardeal tucano, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou ontem que a indicação do novo secretário paulista de Desenvolvimento mostra ?maturidade? e ?grandeza? tanto por parte do governador de São Paulo, José Serra (PSDB), como de Geraldo Alckmin. O ex-presidente disse ainda, por meio de sua assessoria de imprensa, que o fato ?certamente será bem aceito, não apenas pelo PSDB, mas pelos paulistas em geral?. O governador de Minas Gerais, o tucano Aécio Neves, também comentou a indicação feita por Serra. Assim como o governador paulista, o mineiro também tem interesse em disputar o Palácio do Planalto em 2010. ?Geraldo incorpora valores fundamentais a um homem público: seriedade, competência e absoluta transparência em todas as suas ações?, disse ele, em nota divulgada por sua assessoria. Sem mencionar Serra, o mineiro completou: ?Ganham o governo e o Estado de São Paulo, que passarão a ter um colaborador de altíssimo nível?. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.