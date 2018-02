Nome do novo presidente do Ibama não está definido O Ministério do Meio Ambiente (MMA) informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que ainda não está definido o nome do novo presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Hoje, o antigo presidente, Abelardo Bayma, teve sua exoneração, a pedido, publicada no Diário Oficial da União.