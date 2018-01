Nome do novo partido de Marina Silva deve ser Rede

SÃO PAULO - O partido a ser criado pela presidenciável e ex-ministra Marina Silva deverá se chamar Rede. Integrantes do Movimento por uma Nova Política que articulam a viabilização da nova sigla, no entanto, dizem que essa decisão só será tomada no dia 16, em Brasília, quando haverá uma reunião para definir se o partido vai realmente sair do papel.

Segundo Bazileu Margarido, um dos mais próximos colaboradores de Marina, ainda há uma discussão para ver se haverá algum complemento a esse nome. Por exemplo, ao invés de se chamar apenas "Rede", o partido pode ser batizado de "Rede Brasil Sustentável" ou "Rede Verde".

"É provável que seja Rede, mas ainda estamos decidindo", confirmou o deputado tucano Walter Feldman, que vai deixar o PSDB para integrar a nova sigla.

Segundo ele, esse nome representa a ideia que o partido tem de se organizar de uma maneira descentralizada, onde todos podem dar a sua opinião. O próprio nome da sigla está sendo escolhido com base em sugestões recolhidas pela internet.

Após a reunião do dia 16, o grupo deve começar o processo de coleta de assinaturas. De acordo com a Justiça Eleitoral, são necessárias cerca de 500 mil nomes para que uma nova legenda seja criada.