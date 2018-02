Nome de operação é referência ao 'alvo principal', diz delegado da Lava Jato

São Paulo - A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, 24, a Operação Passe Livre, 21ª fase da Operação Lava Jato. Em entrevista coletiva, o superintendente da PF em Curitiba, Rosalvo Ferreira Franco, disse que o pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chegará por volta do meio-dia em Curitiba.

Ele lembrou que o nome da nova fase da Lava Jato, "Passe Livre", está vinculado "ao alvo principal, com base numa história conhecida de que ele era uma pessoa de livre acesso ao Palácio do Planalto", então ocupado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

As investigações desta etapa, segundo a Polícia Federal, partem de apuração das circunstâncias de contratação de navio-sonda Vitória 10.000 pela Petrobras com 'concretos indícios de fraude no procedimento licitatório'. O delegado disse também que a operação da PF na sede do BNDES no Rio de Janeiro ainda está em andamento.