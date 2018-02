Nome de Marina é coberto em evento de Gabeira no Rio Preocupados em não confrontar o PSDB, o DEM e o PPS, que apoiam a candidatura presidencial do tucano José Serra, militantes do PV cobriram o nome da senadora Marina Silva escrito nas faixas do partido, durante o lançamento da pré-candidatura do deputado verde Fernando Gabeira ao governo do Estado do Rio. A festa reuniu os quatro partidos da aliança.