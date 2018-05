Nogueira diz que indicação a vice de Alckmin é boato

Nogueira é um dos correligionários mais próximos do governador, de quem já foi secretário da Agricultura. Além de disputar uma cadeira no Congresso, ele deve atuar na coordenação da campanha de Alckmin à reeleição. Para o presidente do PSDB paulista, ainda é cedo para fechar a chapa majoritária no Estado, que, além do nome de Alckmin, terá ainda as vagas de vice e ao Senado Federal. Segundo o tucano, PPS, Democratas, PTB e Solidariedade praticamente já definiram o apoio ao PSDB nessas eleições. "Negociamos ainda com o PP e o Pros", disse.

O PSDB vai aguardar até o final de maio a definição do PSB, que pode lançar o nome próprio ao governo paulista. Além disso, os representantes da Rede dentro do PSB vetaram a aliança com Alckmin. "Se o PSB quiser vir conosco, poderá indicar um nome na chapa majoritária ou ao Senado", disse Nogueira.

O presidente do PSDB paulista elogiou ainda a escolha do ex-governador Alberto Goldman para coordenar no Estado a campanha do senador Aécio Neves (PSDB) à Presidência da República, conforme revelou ontem o Broadcast Político. "É um homem experiente, respeitado, com carreira parlamentar e no executivo. É extremamente qualificado".