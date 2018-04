Nobel da Paz pretende visitar Lula na cadeia na sexta-feira

RIO - O ganhador do prêmio Nobel da Paz Adolfo Perez Esquivel pretende visitar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva , condenado e preso na Operação Lava Jato, na Polícia Federal, em Curitiba, nesta sexta-feira, 20. O argentino, de 86 anos, que recebeu o prêmio em 1980 por sua luta contra as ditaduras militares na América Latina, está propondo a candidatura de Lula ao Nobel da paz – proposta que será oficializada em setembro, quando a academia sueca recebe as propostas.

“Nenhum governante do mundo tirou da pobreza extrema 36 milhões de pessoas; e isso foi reconhecido pelas Nações Unidas, pela Organização dos Estados Americanos (OEA), por meios de comunicação contrários a Lula. Ele tirou a maioria da população da pobreza e, por isso, está preso, é infame, não podemos tolerar”, disse.

“Vou para Curitiba e vou pedir autorização ao juiz Sérgio Moro para que possa visitar Lula. Espero que ele conceda, porque Lula não pode ficar isolado, sem comunicação", acrescentou.

Na manhã desta terça-feira, 17, Esquivel esteve no Museu da Maré, na Favela da Maré, onde prestou homenagem à vereadora Marielle Franco (PSOL) e ao motorista Anderson Gomes, assassinados em 14 de março.