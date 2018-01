No velório, Dilma consola bisneta de Alencar Após chegar ao velório, a presidente Dilma Rousseff dedicou atenção à família do ex-vice-presidente José Alencar, no Palácio da Liberdade, região central de Belo Horizonte. Dilma conversou, principalmente, com a bisneta de Alencar, Maria. Enquanto isso, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva passou parte do tempo conversando com o senador Aécio Neves (PSDB-MG).