No Uruguai, Dilma assina acordos e consolida 'relação estratégica'

A presidente Dilma Rousseff fez nesta segunda-feira uma breve visita ao Uruguai na qual consolidou o que chamou de "relação estratégica" entre os dois países com a assinatura de diversos acordos.

Ela e o colega uruguaio, José "Pepe" Mujica, firmaram tratados de cooperação em temas como segurança pública, habitação, saúde, popularização do acesso à internet em banda larga, atendimento a menores infratores e TV digital.

A brasileira chegou ao Uruguai por volta do meio-dia e foi recebida por Mujica no Laboratório Tecnológico do país, na capital, Montevidéu.

O lugar foi escolhido pelos presidentes para demonstrar a ênfase na "expansão do horizonte temático" bilateral, como definiu Dilma.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de duas horas de reuniões com Mujica na Chancelaria uruguaia, Dilma disse que os países atravessam um "contexto ideal" para que sejam aprofundadas suas relações.

Dilma agradeceu a Mujica pela "calorosa hospitalidade" e expressou sua "satisfação em visitar o Uruguai", além de destacar a intenção de que sejam estabelecidos encontros bilaterais sistemáticos - "a cada 3 ou 4 meses", segundo Mujica.

"As decisões consolidam o que acreditamos ser uma relação estratégica que deve olhar para o futuro, e o futuro já chegou", disse Dilma.

"Somos uma das regiões que mais crescem no mundo, e esse é o futuro: ciência, tecnologia, inovação. É essa a visão de cooperação que o Brasil tem, além da proximidade geográfica que permite que nossas cadeias produtivas rompam fronteiras."

Pactos

Entre os pactos firmados, um dos ganhou destaque é o que estabelece a adoção, por parte do Uruguai, do padrão de TV Digital nipo-brasileiro.

Também foi confirmado pelos dois presidentes um projeto na área elétrica, como a construção de uma linha de transmissão de 500 quilowatts entre San Carlos, no Uruguai, e Candiota, no Brasil, com conclusão prevista para 2013.

Na área de infraestrutura, está andamento a construção uma nova ponte sobre o Rio Jaguarão (na fronteira entre os dois países) e a reativação de conexões ferroviárias.

Foram fechados ainda acordos de biotecnologia, nanotecnologia e tecnologia da informação.

Viajaram com Dilma ao Uruguai os ministros de Relações Exteriores, Justiça, Transportes, Cultura, Telecomunicações, Ciência e Tecnologia, Integração Nacional e Cidades. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.