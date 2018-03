No Twitter, Serra ironiza pronunciamento de Dilma

"Parabéns ao governo pelo anúncio do Protec - o Prouni do ensino técnico, que propus na campanha. Bolsa para pagar anuidades do ensino técnico", escreveu. Em seguida, Serra decidiu esclarecer que seu comentário não era um elogio. "Bem, fiz certa ironia, que nem todos compreenderam: o governo do PT copiou uma ideia nossa - Protec - que na campanha eles atacavam", disparou.

Serra, que tem cobrado um tom mais agressivo da oposição em relação ao governo federal, continuou: "Não esperava que eles dessem o crédito da autoria, mas é bom saber como funcionam: na campanha, execram, no governo copiam, em geral mal".

O primeiro pronunciamento de Dilma foi dedicado ao anúncio de projetos para a educação e o compromisso do governo com a erradicação da miséria. Além do Pronatec, criado nos moldes do ProUni (Programa Universidade para Todos), a presidente afirmou que o governo vai acelerar a implantação do Plano Nacional de Banda Larga para que as escolas públicas tenham acesso à internet. "Nenhum país poderá se desenvolver sem educar bem o seu jovem e capacitá-lo plenamente para o emprego e para as novas necessidades criadas pela sociedade do conhecimento", disse a presidente.

Dilma também disse que o governo federal está tomando medidas para corrigir e evitar falhas que têm ocorrido no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza as notas do Enem para preencher vagas em universidades federais.