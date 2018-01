No Twitter, Serra anuncia que disputará candidatura à Prefeitura de SP

O ex-governador José Serra anunciou na manhã desta segunda-feira, 27, que pretende participar das eleições pela Prefeitura de São Paulo e que disputará as prévias do PSDB que definirá o candidato tucano. Pelo Twitter, Serra disse ser "favorável" à escolha interna.

"Hoje [segunda] comunicarei por escrito à direção do PSDB de São Paulo minha disposição de disputar a prefeitura de SP", disse o ex-governador em seu perfil no Twitter. Serra ainda não havia se pronunciado oficialmente sobre sua intenção de disputar as eleições. "Sempre fui favorável às prévias para a escolha do candidato a prefeito do PSDB. E delas pretendo agora participar", completou.

Inicialmente, quatro pré-candidatos participavam das prévias, mas dois deles retiraram o nome da eleição interna quando o ex-governador sinalizou que participaria do processo. Ficarão de fora os secretários estaduais Andrea Matarazzo (Cultura) e Bruno Covas (Meio Ambiente), que deve anunciar a decisão nesta segunda. Os outros dois, secretário estadual de Energia, José Aníbal, e o deputado federal Ricardo Tripoli, afirmam que vão disputar as prévias.

Nos próximos dias, a Executiva Municipal do PSDB em São Paulo irá se reunir para definir a entrada do ex-governador no processo de prévias. A proposta inicial, defendida pelos líderes do PSDB da capital paulista, é de que o processo seja remarcado para 11 de março, o que daria mais tempo para Serra arregimentar apoio junto à militância partidária.

A mudança da data das prévias é possível em virtude de uma resolução do Diretório Estadual do PSDB que aponta que o processo interno deve ser realizado até 31 de março.

Debate. Apesar das desistências, o debate entre os pré-candidatos do PSDB com a militância marcado para esta noite está mantido. Ainda continuam na disputa o secretário estadual de Energia, José Aníbal, e o deputado federal Ricardo Tripoli. / Com informações de Gustavo Uribe, da Agência Estado