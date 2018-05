No Twitter, Jucá diz que CCJ decidirá sobre Toffoli 'sem pressa'

O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), escreveu na manhã desta quarta-feira no seu perfil no Twitter que a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) votará sem açodamento e sem pressa a indicação de José Antonio Dias Toffoli para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A indicação de Toffoli pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o STF precisa ser aprovada pelo Senado. "Daqui a pouco tem CCJ para ler o relatório indicação de Toffoli para o STF. Votaremos com tranquilidade, sem açodamento e sem apressar procedimentos", antecipou Jucá no Twitter.

O relator da indicação de Toffoli na Comissão de Constituição e Justiça, senador Francisco Dornelles (PP), apresenta seu relatório aos integrantes nesta quarta-feira. Vai citar a condenação sofrida por Toffoli e a suspensão da execução da sentença. Mas foi lembrado que não poderá fazer juízo de valor sobre a sentença. Toffoli não deverá participar da sessão. Deverá aproveitar o dia para uma nova rodada de conversas antes da sabatina, que, por um acordo entre governo e oposição, só será realizada no dia 30.