No Twitter, Indio anuncia desfiliação do DEM

Na rede, Indio escreveu: “Saio do DEM para continuar na política. Defenderei, onde estiver, as mesmas idéias, valores e princípios que defendi em 2010″. Durante a tarde, o ex-deputado afirmou que a intervenção do ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, no diretório municipal do partido dificultava sua permanência no Democratas. Situação confirmada por ele em uma de suas mensagens. “A intervenção no Diretório Municipal sugerida em reunião pelo Cesar Maia foi a razão da nossa saída do DEM. Somos pela DEMOCRACIA!”, escreveu.

(Com informações de Daiene Cardoso)