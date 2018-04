No Twitter, Guerra minimiza 'anúncio' de vice de Serra O presidente nacional do PSDB, Sérgio Guerra, tentou amenizar o anúncio extraoficial feito hoje pelo aliado Roberto Jefferson, presidente do PTB, sobre o vice da chapa do candidato à Presidência José Serra. "Estamos consultando líderes e presidentes dos partidos aliados para decidir nosso candidato a vice-presidente", postou Guerra em sua página no Twitter.