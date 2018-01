No Twitter, Dilma lembra 'vozes que foram às ruas' A presidente Dilma Rousseff citou, nesta segunda-feira, 23, em sua conta no microblog Twitter, as "vozes que foram às ruas" para pedir serviços públicos de qualidade, em uma mensagem de fim de ano aos servidores públicos. O pedido remete aos protestos ocorridos este ano no Brasil, iniciados em junho após os reajustes de passagens de transportes públicos.