No twitter, Dilma fala em 'tripé' para mudar educação A presidente Dilma Rousseff anunciou na tarde desta segunda-feira, 13, por meio de sua conta no twitter, que a partir de hoje estão abertas as inscrições para a primeira edição de 2014 do Programa Universidade para Todos (Prouni). Ela aproveitou a publicação na rede social para afirmar que "a educação é o eixo do Brasil que queremos" e falar em formação de um "tripé" para sustentar uma transformação na educação brasileira.