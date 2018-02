No Twitter, Dilma diz que deseja sorte a Scolari

O vice-presidente Michel Temer também publicou no Twitter uma mensagem de apoio à seleção brasileira. "É hoje, Brasil! Rumo ao hexa!", escreveu Temer, que postou foto segurando a camisa 10 da seleção, que traz o seu nome.

Almoço

Dilma já chegou a São Paulo, onde participa agora de um almoço com outros 11 chefes de Estado no hotel Marriot, inclusive a presidente do Chile, Michelle Bachelet, que esteve hoje pela manhã reunida com Dilma, no Palácio do Planalto. Depois do almoço, os presidentes vão para a Arena Corinthians assistir a abertura da Copa do Mundo e o jogo Brasil x Croácia.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Joaquim Barbosa, que participará do almoço, desejou "boa Copa" ao ser abordado por jornalistas. Além de Barbosa, o ministro Dias Toffoli também participará do evento. Aldo Rebelo, ministro do Esporte, e Luiz Alberto Figueiredo, ministro das Relações Exteriores, também participarão do almoço.

Mais cedo, ao se despedir de Bachelet no Palácio do Planalto, Dilma evitou apostar em um placar para a estreia brasileira. Mas, perguntada se acreditava na vitória brasileira, fez o sinal de positivo.