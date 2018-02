No Twitter, Dilma defende dialogo com aliados A presidente Dilma Rousseff usou o Twitter, há pouco, para comentar a reunião com parlamentares da base aliada na Câmara dos Deputados, realizada na manhã desta quarta-feira, 13. Dilma ressaltou que o princípio da democracia é o diálogo e que é normal aliados terem pontos de vista diferentes. "Sentar numa mesa para dialogar, esclarecer dúvidas, propor soluções e buscar consenso em prol do País é o que nos faz aliados", escreveu, ressaltando ainda que "nenhum presidente democrático governa sozinho".