No Twitter, Agripino se antecipa e recomenda licença de Sarney

O líder do DEM no Senado, José Agripino, antecipou-se em seu twitter e recomendou a licença do presidente da Casa, José Sarney (PMDB-AP), a fim de garantir a isenção nas investigações. "Vou defender na reunião de bancada a tese da isenção das investigações. (..)...a isenção recomenda a licença do presidente Sarney", afirmou. As mensagens são postadas pelo próprio senador, do celular. "É ele quem escreve, ele é twittador fanático", confirma a assessoria. O DEM já está reunido para decidir a posição dos 14 senadores da bancada sobre Sarney.

Na semana passada, Agripino havia dito ao estadao.com.br que iria esperar explicações do presidente da Casa sobre a após a nova denúncia publicada em O Estado de S. Paulo, segundo a qual um neto de Sarney - José Adriano Cordeiro Sarney - é um dos operadores do esquema de crédito consignado para funcionários da Casa.

Na segunda-feira, enviou uma carta aos 80 senadores com objetivo de esclarecer informações sobre a participação de seu neto José Adriano Sarney em negócios no Senado. Segundo o Estado de S.Paulo desta terça, dirigentes do DEM e do PSDB avaliaram que a carta não foi suficiente para responder às dúvidas, nem tampouco para interromper a sucessão de denúncias.

Para tucanos e democratas ouvidos pela reportagem, o argumento de Sarney não comprova a inexistência de tráfico de influência, nem convence a opinião pública de que não houve favorecimento.

Mais importante pilar de sustentação de Sarney no comando da presidência do Congresso, o DEM já trabalha nos bastidores com a ideia de pedir o afastamento temporário dele.

Sem o aliado, ficará difícil para o PMDB segurar Sarney na cadeira de presidente. Além do DEM, outros partidos da base aliada e da oposição, como o PSDB e o PT, também devem se reunir à tarde para examinar a situação política de Sarney.