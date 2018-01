No Twitter, Dilma defende diálogo para País superar dificuldades

A presidente Dilma Rousseff usou agora pela manhã a sua conta pessoal no microblog Twitter para dizer que gostou muito da reunião com os governadores, realizada na última quinta-feira (30), em Brasília. Segundo ela, no encontro, os governadores apresentaram posições, sugestões e encaminhamentos importantes para o País. "Nós temos em comum a eleição pelo voto popular majoritário e a responsabilidade de cumprir, no mandato de quatro anos, nosso programa de governo", escreveu a presidente.

"É nossa obrigação, mesmo com as diferenças partidárias, dialogar para que o País saia com rapidez de suas dificuldades. Para que volte a crescer, com equilíbrio fiscal, inflação sob controle, gerando empregos e prosperidade para os cidadãos e suas famílias", completou a presidente.