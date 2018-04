No Sul, agência do BB é ocupada Sem-terra voltaram a promover invasões ontem. Em Erechim (RS), militantes da Via Campesina mantiveram a área de autoatendimento de uma agência do Banco do Brasil sob ocupação por cerca de uma hora e meia. Sete líderes foram presos. O MST reocupou, pela segunda vez, o Engenho Manguinhos, em São José da Coroa Grande (PE). Na região de Marabá (PA), 120 famílias invadiram a Fazenda Barreira Branca, que já pertenceu ao antigo grupo Bamerindus. Em Barra Bonita (SP), a Via Campesina desocupou a área canavieira da usina da Barra, do grupo Cosan, invadida desde a segunda-feira.