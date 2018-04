No Senado, presidente eleito terá MPs como 1º desafio Frear o excesso de medidas provisórias (MPs) e resgatar a imagem do Congresso. Estas são as principais reivindicações dos senadores, tanto governistas quanto oposicionistas, que hoje elegem o novo presidente do Senado. Refém do Executivo, que tem legislado com MPs, e incomodados com a interferência do Judiciário, os parlamentares cobram do futuro comandante da Casa uma atitude contundente em relação à urgência e a relevância das medidas provisórias. ?É preciso conter a edição de MPs. Só dessa forma teremos espaço para discutir uma pauta de prioridades?, afirma o líder do DEM, José Agripino Maia (RN). ?Só com o fim das MPs e com a melhora da imagem do legislativo o Senado poderá desempenhar seu papel de origem?, acrescenta o senador Demóstenes Torres (DEM-GO). A petista Serys Slhessarenko (MT) engrossa o coro das críticas ao abuso das medidas provisórias. Crítico ferrenho do governo, Pedro Simon (PMDB-RS) adverte: ?Não podemos aceitar que o governo Lula faça como o governo Fernando Henrique Cardoso e governe por medidas provisórias. O Congresso tem de ter poder de devolver essas medidas, que são inconstitucionais?. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.