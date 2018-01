No Senado, a bandeira sem Ordem e Progresso

O bocal do aspirador de pó risca o carpete azul por onde pisam, ou deveriam pisar, 81 pares de sapatos lustrosos de segunda à sexta-feira. No Senado Federal, onde os servidores efetivos não ganham menos que R$ 4,8 mil, é um funcionário terceirizado, da área de limpeza, que desenha – há 17 anos, de graça – a bandeira do Brasil que já virou emblema do plenário. Mas além do tom monocromático que difere totalmente do colorido original, o símbolo nacional delineado por Clodoaldo Silva, de 45 anos, não tem ordem, muito menos progresso. “Só volto a escrever isso quando o Brasil merecer”, diz.

O lema da bandeira brasileira até constava nas primeiras obras de Silva, filho de piauienses, nascido em Brasília. Desenhou a bandeira pela primeira vez em 8 de abril de 1998, a mais inesquecível das quartas-feiras: a Copa do Mundo se avizinhava, o clima ufanista reinava e seu filho Marcos Vinícius nascia. Tudo parecia em plena ordem e progresso. “Hoje, infelizmente, já não é mais assim”, lamenta ele, que aboliu as inscrições positivistas quando o caso do mensalão começou a ser revelado, dez anos atrás.

Clodoaldo, que só conhecia o vaivém dos políticos e as discussões acaloradas pela televisão, chegou ao Senado como auxiliar de serviços gerais, no último dia do ano de 1997. Impressionou-se com a grandiosidade dos salões, com o luxo dos objetos, com a sisudez que o poder imprime nos semblantes de quem dele goza. A primeira vez que aspirou o tapete azul e viu que a limpeza deixava marcas, brilhou uma ideia: fazer arte, sem medo de represálias. Apostou num desenho abstrato, que não foi lá muito aceito pelos nobres senadores. Era descontraído demais para a seriedade do lugar. “Parecia um circo”, reconhece ele. “Pensando bem, até combinava.”

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas quando um filho chega ao mundo, amadurece o pai – e, nesse caso, também o artista. Clodoaldo queria manter aquele hábito, sem causar furor, e homenagear seu bebê. Buscava, agora, um desenho do qual ninguém reclamasse. “Quem é que vai ser contra uma bandeira?”, pensou. Dito e feito: logo depois, chegou aos seus ouvidos o burburinho de que os parlamentares estavam gostando.

Tanto era verdade que a história do funcionário, desde 2004 promovido a encarregado de serviços gerais, é, desde então, pauta certeira das visitas guiadas ao Congresso Nacional. No último fim de semana, houve quem perguntasse se a bandeira de 2m x 1m não era, na verdade, uma pintura permanente no carpete. A negativa abismou em dose tripla os turistas: são também dele os desenhos da Catedral de Brasília, à esquerda do plenário, e do próprio Congresso, à direita – jogos de luzes e sombras dos quais Niemeyer poderia ficar orgulhoso.

“Me sinto satisfeito quando falam de mim durante os passeios, mas às vezes escapam umas bobagens. Dizem que eu sou funcionário do Senado – eu não sou –, que eu tenho três filhos – eu só tenho um –, que eu vou me aposentar e continuar vindo só para desenhar – claro que não –, até que eu morri”, conta, sem precisar explicar o último ponto.

Falam a verdade, porém, quando dizem que Clodoaldo é um artista anônimo. Sem formação profissional em artes, sua escola foi meia dúzia de canetas e um calhamaço de papel em branco, onde desenhava carrinhos e paisagens quando era criança. No Senado, rebuscou a técnica. Descobriu que, ao escovar o carpete para cima, o azulão fica mais claro; para baixo, mais escuro. Assim, aprendeu perspectiva, sem nem saber direito o que isso significa. O segredo é, basicamente, colocar um amigo na galeria para observar o processo de cima e sinalizar se o desenho está bem centralizado.

O retoque é feito, em geral, de 15 em 15 dias. Mas se há sessões tumultuadas, em que os senadores se empolgam e acabam, sem querer, pisando na bandeira, é preciso uma intervenção de emergência. Ainda mais agora, depois de setembro, quando o carpete antigo foi substituído por um novo, em que os desenhos se apagam mais facilmente. Se dependesse de Clodoaldo, permaneceria o antigo. “O alto relevo deixava tudo mais nítido”, explica. Mas imperou a vontade dos senadores, que se queixavam de problemas respiratórios causados pela poeira e pelos ácaros. Ao funcionário, só coube resignar-se.

Silencioso. O site do Senado Federal reconhece que o trabalho artístico é belo e original, “causando forte impacto de admiração em todo o público que por ali passa”. Chegam a classificá-lo como “um discurso silencioso na pauta da beleza e da originalidade”. Mas não cita que silencioso mesmo é o seu autor. Discreto, Clodoaldo, mesmo que esteja aqui e acolá coordenando a equipe de faxineiros, é figura praticamente invisível por entre os corredores do legislativo.

“O Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) me dá boa tarde e o Suplicy (Eduardo Suplicy, ex-senador pelo PT-SP) falava muito comigo. O resto é tudo agoniado, apressado”, relata. Uma vez, flagrou o ex-senador Antônio Carlos Magalhães (DEM-BA) parado em frente à sua obra, contemplando-a, pensativo, em um raro cenário de plenário vazio. Poucas semanas depois, o político baiano morreria. “Foi um gesto bonito, aquele”, lembra. Comovido, saiu de fininho, sem falar nada.

O desenhista evita falar sobre o atual momento político do País. “O povo se ilude muito fácil. Só posso dizer que espero que o Brasil dê certo”. Até lá, promete ele, ordem e progresso não saem do seu aspirador.