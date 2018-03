No RS, três são presos por desvio de dinheiro de prefeitura

PORTO ALEGRE - Uma operação conjunta do Ministério Público Estadual (MPE) com a Polícia Militar (PM) prendeu nesta quinta-feira, 26, três pessoas suspeitas de participação em um esquema de desvio de dinheiro da Secretaria da Fazenda da cidade do Rio Grande. Entre os acusados estão dois funcionários públicos.

A investigação começou neste mês e foi feita a pedido da própria prefeitura, que detectou remessas de valores próximos de R$ 400 mil, sem justificativa, para a conta de uma mulher de 81 anos.

Os envolvidos são dois funcionários da Tesouraria municipal e a procuradora da idosa. O MPE continuará apurando o caso, para saber se a titular da conta beneficiada tinha conhecimento das irregularidades e se há outros envolvidos na fraude.