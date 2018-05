No RS, PPS pode voltar à aliança de Yeda e indicar vice A coligação que vai tentar reeleger a governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), espera receber a adesão do PPS nos próximos dias. O partido era aliado de primeira hora da tucana, mas havia se afastado da composição por discordar da aliança que o PSDB fez com o PP para a Câmara Federal. O acordo voltou a se tornar viável nesta semana porque o PP abriu mão da indicação do vice-governador na chapa majoritária, deixando o cargo em aberto para ser ocupado pelo PPS. "Isso robustece a candidatura da governadora", afirma o presidente estadual do PP, Pedro Bertolucci.