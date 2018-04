No RS, estudantes vão às ruas pedir saída de Yeda Uma manifestação contra a governadora Yeda Crusius (PSDB) reuniu centenas de estudantes hoje, em Porto Alegre. O protesto começou no Colégio Júlio de Castilhos, no bairro Azenha, e seguiu em passeata até a Praça Marechal Deodoro, diante do Palácio Piratini, no centro da cidade. No trajeto, os participantes exibiram seus rostos pintados com as cores verde, vermelho e amarelo da bandeira do Rio Grande do Sul, portaram cartazes e faixas e gritaram a palavra de ordem "Fora Yeda". No ato final queimaram uma boneca identificada como representação da governadora.