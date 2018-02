No RS, Dilma pede cautela na criação de município

Dilma se disse favorável a favor de uma reforma tributária, desde que ela seja abrangente. Ela afirmou não concordar que o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) tenha reduzido. "O governo vem fazendo grande esforço para garantir recursos que não sejam do Fundo de Participação dos Municípios."

A presidente afirmou ainda que há no Brasil um grande esforço para viabilizar pequenos municípios. Ela disse que o maior gasto de subsídios hoje no País é com o programa Minha Casa Minha Vida.

Afirmou ainda entre outras coisas que "acha um absurdo paralisar obra no Brasil", ao ser questionada sobre a recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) para paralisar obras do PAC, entre elas a BR-448. "Você pode usar de vários métodos, mas paralisar obra é algo extremamente perigoso", afirmou ela, em entrevista a rádios gaúchas, dizendo que não há ressarcimento pela paralisação depois.

"De qualquer jeito, essa obra vai ficar pronta", comentou a presidente. Ela mencionou ainda que não perderá a inauguração da BR-448 "por nada", pois é uma obra "emblemática" para seu governo. "(É emblemática) para qualquer governo que sabe o que cada cidade precisa. Não tem nada a ver com eleição", respondeu Dilma.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A presidente comentou também que não há previsão legal para o governo intervir ou realizar obras urbanas de competência das prefeituras, ao ser questionada sobre problemas nas obras do entorno do estádio Arena do Grêmio.

Mas acrescentou que Rio Grande e Pelotas são dois municípios que terão aeroportos regionais. "Nós já abrimos o processo para avaliação de pátio, pista e terminal", afirmou ela, em entrevista a rádios gaúchas. E por fim cumprimentou os jornalistas pelo dia do radialista, ontem.

A presidente participa de cerimônia de conclusão da plataforma P-58 no Estaleiro Honório Bicalho, na Lagoa dos Patos, em Rio Grande.