No RS, Cardozo e Miriam defendem Palocci

Em rápida conversa com repórteres depois de um almoço com Tarso Genro, governador do Rio Grande do Sul, Cardozo sustentou que o governo federal não está blindando Palocci. "Não vi absolutamente nada de ilegalidade ou imoralidade", destacou, referindo-se às acusações. "Há muita fumaça e poucos fatos colocados", observou.

Questionado sobre a variação do orçamento de Palocci, o ministro da Justiça reiterou que "o enriquecimento com causa não é punível no sistema brasileiro, o que é punível é o enriquecimento sem causa" e lembrou que "ninguém fez nenhum tipo de denúncia sequer, de afirmação a ser apurada, que não houvesse causa".

Miriam também tratou do assunto rapidamente ao final do almoço, afirmando que "o ministro Palocci já deu esclarecimentos, adotou os procedimentos indicados pela Comissão de Ética e agora mandou informações à Procuradoria-Geral da República". Questionada se o governo está confortável com a situação, ela respondeu "sim".