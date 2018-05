No RN, Kassab diz acreditar na recuperação de Dilma

"As pesquisas são muito bem feitas, mas refletem o momento, o dia. A presidente faz um bom governo, vai ter oportunidade de mostrar suas realizações e vai crescer, com condição de ganhar a eleição", afirmou o líder do PSD, que está em Mossoró (distante 280 quilômetros de Natal), no Rio Grande do Norte. Kassab desembarcou no início desta tarde no interior potiguar para participar da campanha da eleição suplementar do prefeito em exercício Francisco José Júnior (PSD), que disputa o pleito, marcado para o próximo domingo. Kassab participa das mobilizações ao lado do vice-governador Robinson Faria (PSD), provável candidato ao Executivo potiguar, e do deputado federal Fábio Faria (PSD), segundo vice-presidente da Câmara dos Deputados.

O presidente nacional do PSD disse não acreditar que a instalação da CPI da Petrobras poderá comprometer o desempenho eleitoral da presidente Dilma. "Ela (a presidente Dilma) é uma pessoa honrada, não acredito (no efeito negativo0. Ao longo dos últimos anos ela tem demonstrado honradez e não vejo que possa ser atingida", comentou.

Sobre o movimento "Volta Lula" feito pela bancada do PR na Câmara, Kassab foi objetivo: "não conheço e, portanto, não cabe a mim comentar".

O líder nacional do PSD permanecerá em Mossoró por apenas três horas.