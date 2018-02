No RJ-TV, Garotinho enaltece seu governo e ataca Cabral O deputado federal Anthony Garotinho, candidato ao governo do Estado do Rio pelo PR, foi entrevistado nesta quarta-feira, 20, durante o RJ TV, da TV Globo. Ele defendeu seu governo (Garotinho foi governador entre 1999 e 2002) e criticou a gestão de Sérgio Cabral (PMDB), que governou o Estado de 2007 a 2014.