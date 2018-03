No RJ, Marta é saudada como candidata a prefeita de SP Convidada para o lançamento da campanha "Rio sem Homofobia", do governo do Rio de Janeiro, a senadora Marta Suplicy (PT-SP) foi saudada hoje, a 400 quilômetros de seu domicílio eleitoral, como futura candidata à Prefeitura de São Paulo pela plateia formada principalmente por gays, lésbicas, travestis e transexuais. O governador Sérgio Cabral, do PMDB, cumprimentava "a grande prefeita de São Paulo" quando várias pessoas começaram a gritar "ela vai voltar". Cabral, então, reforçou o coro. "Ela vai voltar a ser prefeita de São Paulo", afirmou, durante o discurso. Em seguida, emendou: "Deixa ela escolher, gente. Não tenho nada com isso."