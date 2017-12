No Rio, Sergio Cabral tem 35% e Crivella 18% Com 35% das intenções de voto, o senador Sérgio Cabral Filho (PMDB) é o favorito para a eleição ao governo do Estado do Rio, de acordo com pesquisa do instituto DataFolha/TV Globo divulgada hoje. Em segundo lugar, com 18%, está o também senador Marcelo Crivella (PRB). A deputada federal Denise Frossard (PPS) vem em terceiro, com 10%, seguida pelo colega Eduardo Paes (PSDB), que tem 4%. Vladimir Palmeira (PT), Eider Dantas (PFL) e Milton Temer (PSOL) contam, cada um, com 2% das intenções de votos. Já Wanderley Martins (PL) e Carlos Lupi (PDT) estão empatados em 1%. Votariam em branco ou nulo 13%. Os indecisos são 12%. A pesquisa entrevistou 1.215 eleitores, em 33 municípios, nos dias 23 e 24 deste mês, e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio sob o número 29331/2006.C