No Rio, professora tem ascensão social com raízes familiares

Três vezes (1989, 2002, 2006) eleitora de Luiz Inácio Lula da Silva, duas (1994, 1998) de Fernando Henrique Cardoso e uma de Dilma Rousseff, a professora de educação física Emíria Nancy de Oliveira, mais conhecida como Rosa, carrega uma história de ascensão social com raízes familiares. É a terceira mais velha de dez irmãos (seis mulheres, quatro homens), filhos do ambulante e ex-soldado da borracha Félix José de Oliveira, pernambucano de Caruaru que foi para o Rio com a mulher, Djanira Maria de Oliveira, no fim dos anos 50.

Recentemente, a moradora de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, celebrou vitórias contrastantes com a origem pobre - a primeira viagem ao exterior, à Itália, em 2010, um empréstimo na Caixa Econômica Federal para reabrir a academia que comprara em 2005 -, mas não se acha de classe média.

"Falta ter a estrutura que a gente quer implantar agora, falta nossa empresa ganhar o volume que ela precisa", diz ela, ao lado do marido, Edson Carneiro da Silva, o Edinho, que, depois de formado em processamento de dados, foi estudar educação física, para se dedicar ao negócio com a mulher -ela como gerente, ele e a cunhada Silvia como sócios.

Rosa não esconde o orgulho do que conquistou.

Sempre viveu em Belford Roxo, hoje uma cidade com 500 mil habitantes marcada pela pobreza. Na infância, estudou com muita dificuldade: o lápis, diz, tinha de durar o ano inteiro, não havia dinheiro para material escolar nem para uniforme, o que gerava discriminação e colegas. Era boa aluna, mas acabou deixando os estudos no ensino médio, porque ia ser reprovada em uma disciplina por não ter o livro e "não gosta de perder".

Paralelamente, já ganhava dinheiro: fez compras para vizinhos, vendeu frutas colhidas no quintal, foi babá e faxineira. Com o dinheiro, acabou pagando um curso de jazz. "Aos 17/18 anos, tive a ideia de alugar um espaço no Heliópolis Atlético Clube para dar aulas de dança para crianças. Um dia, perguntaram: por que você não dá ginástica para as mães? Comecei e aí resolvi voltar ao ensino médio focado em educação física", conta ela.

A única escola com o curso era o privado Colégio Gonçalves Dias, na Posse, em Nova Iguaçu, cidade vizinha. Muitas vezes, ela foi e voltou a pé das aulas, por falta de dinheiro para pagar duas passagens de ônibus em cada sentido. Para chegar à faculdade, dificuldades: Félix adoeceu, com enfisema pulmonar, e Rosa foi cuidar do pai, internado no Hospital dos Servidores do Estado. Depois de sua morte, vieram os filhos, mas ela acabou entrando na UniAbeu, em Belford Roxo, em 2001, em Educação Física. Depois, cursou especialização em musculação na Faculdade Maria Teresa. Os estudos de graduação e pós na duas faculdades privadas foi pago do próprio bolso - na UniAbeu, com bolsa de 50%, porque Rosa passou para monitoria.

"Um dia, fui a uma academia, porque queria um espaço para trabalhar, e o dono perguntou: você não quer arrendar por cinco anos? Fomos para casa, pensamos, voltamos, e eu disse: se você quiser vender, eu aceito", relata. Foram 50 prestações mensais - a compra aconteceu em outubro de 2005.

No fim de 2010, como o proprietário do imóvel onde ficava a Academia Vital Fit quisesse um aumento de quase 100% e houvesse algumas dívidas a saldar, fecharam-na temporariamente, quitaram os débitos e aproveitaram o convite de um casal de amigos que mora na Itália para uma viagem com a família que passou por Veneza e Milão - um prêmio à filha mais velha, Thamires, pelos quinze anos. Na semana passada, veio a notícia da aprovação do empréstimo do Proger para compra de mais aparelhos de ginástica. A loja onde serão instalados, com 416 metros quadrados, já está alugada, e as atividades começarão em 45 dias, com oito professores e 500 alunos - o dobro do anterior e com mais modalidades: além da ginástica e musculação, aulas de lambaeróbica e outras.

Política. Rosa diz que vota em nomes, não em partidos nem em ideologias, afirma que "o Brasil, vejo na TV, está melhorando"e curiosamente elogia os grandes rivais e ex-presidentes FHC e Lula. Ela recorda a hiperinflação do início dos anos 90 para fazer a apologia do tucano e do Plano Real. "No Clube de Heliópolis, onde dava aula de jazz, eu cobrava não me lembro quanto, mas digamos que fosse hoje R$ 40", recorda. "No dia seguinte, estava aquela maquininha no supermercado, remarcando os preços. Não podia aumentar a mensalidade, porque senão os alunos saíam. Aí veio o real" Ela concorda com Edson, para quem Fernando Henrique "deu uma organizada" no País. "Começou com ele", diz Rosa. 'Não digo que tenha ficado tudo às mil maravilhas." Mas ela também exalta a gestão do petista.

"Olha, acho assim: a personalidade do Lula é diferente da do Fernando Henrique", afirma. "A impressão que tenho é que o Lula, por ter vindo de onde veio, a gente acaba se identificando mais com ele. Do Fernando Henrique eu lembro mais o real."

Em 2006, recorda, queria votar em Lula, mas tinha simpatia pelos então candidatos a governador Sérgio Cabral Filho (PMDB) e Eduardo Paes (PSDB). "Quando se deram as mãos, achei o máximo", diz, lembrando a aliança que, primeiro, juntou Lula e Cabral e, em 2008, incorporou Paes, já candidato a prefeito da capital pelo PMDB. Para ela, "o governo Lula acabou usufruindo os resultados do Fernando Henrique". Segundo Edson, o ex-presidente petista "deu continuidade (a FHC), com uma melhorada".

E a presidente Dilma? "No comecinho, ela está meio devagar", analisa. "Está mantendo o que foi feito até agora. Não percebi nenhuma criação dela, algo que a gente diga: nossa, isso aconteceu porque foi a Dilma quem fez." Ela conta que votou na atual presidente por considera-la continuidade de Lula. "O (José) Serra (candidato do PSDB em 2010) poderia querer mexer. E ele veio com propaganda de São Paulo. Não acho que São Paulo esteja tão bem. Estive lá, o sistema de saúde do Estado é ruim, tem violência em favelas, tem muita chacina, assassinato", diz ela.

Saúde, aliás, é, para Rosa, o pior serviço público do País, disparado. "Esse posto aí só funciona para cadastrados das ruas próximas", diz ela, apontando para a unidade de saúde, um prédio térreo com aparência exterior de decadência localizado na Praça de Heliópolis. Ela e Edson, contudo, elogiam as condições do empréstimo que conseguiram do Proger: seis meses de carência e juros de 0,49% ao mês, apesar de terem levado cinco anos para conseguir. "Tem muito crédito", diz Edson.

Reclamam, porém, que os bancos privados muitas vezes não repassam o dinheiro do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) destinado aos pequenos empreendedores, por supostamente quererem "empurrar" seus próprios produtos, a juros mais altos. Outra crítica de Rosa é ao IPTU do município, que considera alto, e aos aluguéis caros.

O casal tem carro, um Brava, mas não possui ainda casa própria, nem TV a cabo, por priorizar que os filhos estudem e se divirtam ao ar livre. A empreendedora diz que tem certamente vida melhor que a dos pais e que seus filhos deverão ter padrão melhor que o dela. Sentada no pequeno restaurante na Praça de Heliópolis, um bairro marcado por casas modestas, algumas com tijolos à mostra, ruas esburacadas e até um ou outro cavalo à solta, conta um pouco do que diz a Thamires e ao caçula Dênis, de 13 anos. "Meu pai cortava o cabelo de meus irmãos", diz, mostrando uma foto da família de uns 30 anos atrás. " A gente não tinha xampu... Eu era praticamente uma vegetariana, comia as frutas do quintal. Não me adaptava à comida com pouco tempero. Não tinha panela de pressão, e o feijão não podia cozinhar muito tempo, porque o gás tinha de durar o mês inteiro. Meus filhos têm consciência."