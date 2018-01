No Rio, prefeito e dirigente disputam indicação no PMDB As eleições cariocas de 2016 serão realizadas sob o impacto dos Jogos Olímpicos. O PMDB do atual prefeito Eduardo Paes, no poder desde 2009, planeja tirar partido da competição, que acontecerá na cidade dois meses antes do pleito, e do volumoso conjunto de obras que a precede. O nome ainda será definido.