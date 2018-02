No Rio, PMDB terá palanque para três candidatos, diz Pezão

RIO - Depois de anunciar que faria campanha pela reeleição da presidente Dilma Rousseff (PT), o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB), admitiu pela primeira vez nesta segunda-feira, 23, que seu palanque "vai ser com os três candidatos à presidência da República", deixando claro que também haverá espaço para o senador Aécio Neves (PSDB) e para o candidato do PSC, Pastor Everaldo.

Pezão disse que sua relação com Dilma está "acima das questões partidárias" e que tem "muito carinho" por ela, mas abriu a possibilidade de adversários da presidente também participarem de sua campanha. Na disputa nacional, o PMDB é aliado do PT, que repetirá a chapa de 2010, com Michel Temer na vice.

"Tenho falado com ela: não fomos nós que rompemos a aliança com o PT no Rio depois de sete anos e três meses. Continuo tendo meu relacionamento com a presidente Dilma acima das questões partidárias, a aliança não prescreve. Tenho muito carinho pela presidente, mas a política tem esse dinamismo", afirmou Pezão em entrevista conjunta na qual recebeu apoio do DEM, do PSDB e do PPS. O PSC já havia declarado apoio ao PMDB no Estado.

Nos últimos dias, com articulação de Aécio, o DEM aceitou ingressar na chapa de Pezão, o que fortalece o movimento "Aezão" no Rio. O acordo foi uma resposta à aliança do PSB com o PT local, avalizada pelo pré-candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos.

Na mesma ocasião, o ex-prefeito do Rio Cesar Maia (DEM) foi lançado candidato ao Senado na chapa de Pezão. Aliado de Aécio Neves, Maia fortaleceu a campanha do tucano no Rio, já que fará campanha na chapa majoritária pelo tucano.

"Vou fazer campanha para o senhor, estufar a veia do pescoço. O mesmo trabalho que vou fazer para a minha campanha farei para o senhor em todos os municípios", disse a Cesar Maia, também presente na entrevista.