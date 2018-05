No Rio, Lula participa de churrasco com governadores

No Estado do Rio desde sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de um churrasco, ontem, na companhia dos governadores do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), do Espírito Santo, Paulo Hartung (PMDB) , e de Sergipe, Marcelo Déda (PT). O almoço foi na casa de praia de Cabral, em Mangaratiba, na Costa Verde fluminense, à qual o presidente chegou no sábado. De acordo com assessoria de imprensa da Presidência da República, não foi um encontro político entre os presidentes e os governadores, e sim "de lazer". Acompanhado da primeira-dama, Marisa Letícia, e depois de comparecer a compromissos oficiais em Duque de Caxias e em Petrópolis, Lula chegou à residência por volta das 23h30, junto com o governador do Rio. A previsão é que o presidente dormisse na casa de praia ontem e deixasse o local hoje de manhã, em direção à cidade de Resende, no sul Fluminense, onde vai participar da inauguração da fábrica do Centro Logístico da Volkswagen para caminhões e ônibus. De lá, Lula seguirá para o aeroporto do Galeão, no Rio. Ele deve embarcar para o Chile, onde participará da reunião dos presidentes da União de Nações Sul-Americanas, Unasul. O encontro é para discutir a crise na Bolívia.