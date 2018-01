No Rio, jornalistas que vão cobrir Obama são revistados Na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, os quase 100 jornalistas credenciados para cobrir a chegada do presidente norte-americano Barack Obama passaram por três tendas de revista. Uma para os equipamentos, que foram vistoriados também por cães farejadores; outra para roupa e detectores de metal, quando todos tiveram de tirar os sapatos; e mais outra para verificar bolsas e mochilas. A revista pessoal foi feita pelo exército brasileiro e a de equipamentos por policiais americanos.