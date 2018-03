No Rio, centrais fazem festa no Complexo do Alemão As centrais sindicais escolheram o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, ocupado pelas forças de segurança desde novembro passado, para comemorar o Dia do Trabalho. O ato unificado de cinco centrais, sem a participação da Central Única dos Trabalhadores (CUT), na favela Vila Cruzeiro, teve shows e sorteio de brindes. Outra festa, organizada pelo governo do Estado e o Ministério do Trabalho, ocorreu na Quinta da Boa Vista e lembrou os 30 anos do atentado a bomba do Riocentro, ocorrido durante um show de vários artistas em homenagem aos trabalhadores.