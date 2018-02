No Rio, Aécio minimiza aliança do PMDB com o PT O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), minimizou nesta manhã a formalização da aliança do PMDB com o PT, anunciada na noite de ontem pelas cúpulas dos dois partidos. "Acredito que vão prevalecer as alianças regionais. O PMDB é nosso aliado em muitos Estados", disse, ao chegar no Riocentro para a abertura do 37º Congresso Brasileiro de Agências de Viagem.