No Rio, Aécio ataca falhas do governo Lula na segurança pública

O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), disse nesta sexta-feira, 15, que "o governo federal não assumiu toda a responsabilidade na área de segurança pública" e criticou o contingenciamento de verbas de fundos ligados à segurança, como o Fundo Penitenciário. Aécio disse que reconhece méritos do governo, como os da área econômica, mas que se sente na obrigação de fazer as críticas necessárias ao governo Lula. Aécio disse que sua postura mais crítica não está relacionada com as eleições presidenciais de 2010. "O governo gasta mal e tem problemas na área de segurança", afirmou o governador. Aécio Neves está na favela do Cantagalo, zona sul do Rio, onde recebe uma homenagem do grupo AfroReggae, que faz ações sociais em quatro comunidades cariocas. O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), que também seria homenageado pelo AfroReggae, não apareceu na favela. "Acho que o governo federal não assumiu a sua responsabilidade na questão da segurança pública. Recursos do Fundo Penitenciário e do Fundo Nacional de Segurança têm sido constantemente contingenciados", disse a jornalistas no Rio. "Segurança Pública é uma área prioritária e não deveria ser sujeita a qualquer tipo de contigenciamento", acrescentou. Aécio, candidato potencial à sucessão presidencial de 2010, já havia criticado o governo federal esta semana pelo que classificou de descontrole nos gastos públicos. O governador mineiro frisou que mantêm uma boa relação com o presidente Lula, mas deixou claro que isso não impede de fazer críticas ao governo federal. "Cada um é do seu jeito... tenho relação de amigo com o presidente Lula, mas nunca deixei de ter minha posição pessoal. Acho que o governo gasta mal", disse. "Acho que na segurança pública poderia estar investindo mais, mas reconheço que na área econômica tem méritos", frisou. (Com Reuters)