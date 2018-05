No Recife, processo municia oposição

Em mais um round da briga pela Prefeitura do Recife, a assessoria jurídica dos candidatos a prefeito Mendonça Filho (DEM) e Raul Henry (PMDB) se uniram para divulgar dados sobre processo movido pelo Ministério Público Estadual contra o candidato do PT, João da Costa, ex-secretário municipal de Planejamento Participativo, por uso da máquina pública. Os advogados do DEM e do PMDB, Ramiro Becker e Sílvio Pessoa Filho, distribuíram ontem à tarde, durante coletiva à imprensa, cópias dos laudos da PF e do parecer do Ministério Público sobre o caso. Nesta semana, o juiz eleitoral Nilson Nery deverá se pronunciar sobre o pedido de impugnação da candidatura do petista. Integrantes do DEM e do PMDB, aliados de longa data, vivem uma situação delicada em função do estremecimento das relações entre Mendonça e o senador e ex-governador Jarbas Vasconcelos. Nos bastidores, no entanto, integrantes dos dois palanques afirmaram que o receio de que Costa - hoje com 58% das intenções de votos - liquide a fatura já no primeiro turno motivou a reaproximação estratégica. APREENSÃO O caso veio à tona em 22 de agosto, quando a Polícia Federal apreendeu computadores na prefeitura, sob a suspeita de terem sido usados em prol da campanha petista, na convocação de servidores para atos políticos e na troca de mensagens eleitorais. Graças a liminar obtida na Justiça, os partidos adversários do PT conseguiram acompanhar o processo, que antes tramitava em segredo. Procurado ontem, Costa não se pronunciou sobre o caso. De acordo com sua assessoria de Imprensa, o candidato estava "acompanhando o assunto". Principal padrinho político da candidatura, o prefeito do Recife, João Paulo (PT), acusou os adversários de "tentar derrubar Costa no tapetão".