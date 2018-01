No Recife, Dilma evita comentar decisão de Serra

RECIFE - A presidente Dilma Rousseff evitou fazer qualquer comentário sobre a entrada do ex-governador José Serra (PSDB-SP) na disputa pela Prefeitura de SP. "Sou presidente da República, não sou prefeito de São Paulo e não tenho nenhum pronunciamento para frazer a esse respeito", afirmou. Dilma ainda disse que a questão deve ser tratada "a nível municipal". "Dizem vocês que nacionaliza [a questão da dipsuta PT x PSDB]."

A presidente ainda falou sobre a situação da base na Artártida. Dilma reforçou a decisão de reconstruir a estação Antártica Comandante Ferraz, da Marinha, destruída sábado por um incêndio. Segundo ela, as condições de reconstrução irão depender da avaliação dos técnicos.

A presidente falou no Recife, onde compareceu à solenidade de entrega de 480 moradias a famílias removidas de palafitas em área ribeirinha no bairro do Pina, no Recife, Pernambuco. O governador do Estado, Eduardo Campos (PSB) acompanhou a presidente no evento.

A remoção de total de 992 famílias foi concluída, faz parte da construção do complexo viário da Via Mangue, que tem como objetivo desafogar o trânsito na zona sul da cidade.