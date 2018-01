No recesso, Cunha faz reunião sobre CPI do BNDES De passagem por Brasília durante o recesso parlamentar, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), tratou ontem com integrantes da bancada do PMDB das estratégias para a CPI dos BNDES. A comissão, que deve ser instalada no dia 6 de agosto, tem sido alvo de críticas e preocupação do Palácio do Planalto e de lideranças da base governista, que alertam para os risco das investigações à economia já fragilizada.