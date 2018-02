No rádio, Dilma reforça defesa da Copa do Mundo

"Vale lembrar ainda que os orçamentos da saúde e da educação estão entre os que mais cresceram no meu governo. É preciso olhar os dois lados da moeda, a Copa não representa apenas gastos, ela traz também receitas para o País. É fator de desenvolvimento econômico e social, gera negócios, injeta bilhões de reais na economia, cria empregos", defendeu.

Dilma ressaltou ainda a evolução do Brasil de 1950, quando também sediou a Copa, e o Brasil de hoje, lembrando que o País é a sétima economia do planeta e líder no mundo em diversos setores da produção industrial e do agronegócio. De acordo com a presidente, nos últimos anos, o País promoveu um dos mais bem-sucedidos processos de distribuição de renda, de aumento do nível de emprego e de inclusão social.

A presidente aproveitou o programa para dar as boas-vindas a quem visita o País para o Mundial. "Saúdo a todos que estão chegando para esta que será também a Copa pela paz e contra o racismo. A Copa pela inclusão e contra todas as formas de violência e preconceito. A Copa da tolerância, da diversidade, do diálogo e do entendimento. O Brasil, como Cristo Redentor, está de braços abertos para acolher todos vocês", afirmou.

A Copa do Mundo de 2014 começou na última quinta-feira, dia 12, em São Paulo, e segue até o dia 13 de julho, com final no Estádio do Maracanã, no Rio.